На архиепископа-иноагента Григория составлен административный протокол

Григорий Михнов-Вайтенко (архиепископ Григорий), внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов, сообщил, что в прокуратуре Центрального района на него составлен административный протокол по статье 20.33 КоАП. Поводом стало «сотрудничество с нежелательной организацией». Дело, по словам архиепископа, будет рассматривать Смольнинский суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко (признан иностранным агентом) (слева)

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко (признан иностранным агентом) (слева)

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

«Итак, я приехал "в свой город... " И сразу посетил!... Посетил я прокуратуру Центрального Района СПБ, где и составлен на меня протокол за "сотрудничество с нежелательной организацией"»,— написал в своем Telegram-канале религиозный деятель.

О дате судебного заседания пока не сообщается. О всех движениях по делу архиепископ пообещал информировать дополнительно.

Михнов-Вайтенко (признан иноагентом) — предстоятель Апостольской православной церкви. В июле 2024 года Минюст включил его в реестр иноагентов, поскольку он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также размещал ложную информацию о действиях органов публичной власти и их политике.

Священник 17 февраля 2024 года пытался отслужить панихиду по скончавшемуся в колонии оппозиционеру Алексею Навальному. Однако на выходе из дома его задержала полиция. Производство по делу об организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, 10 июля было прекращено судом ввиду истечения сроков давности.

Карина Дроздецкая