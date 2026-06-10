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В ЛНР при ударе дрона погиб 17-летний подросток

В Луганской народной республике (ЛНР) вчера вечером были атакованы город Ирмино и Троицкий муниципальный округ. Погиб 17-летний подросток, еще два человека пострадали, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам господина Пасечника, в Ирмино БПЛА атаковал подростков, которые гуляли и катались на питбайках. 17-летний юноша погиб на месте, 16-летний подросток госпитализирован с осколочным ранением.

В Троицком муниципальном округе был атакован автомобиль. Транспортное средство загорелось, пострадал водитель. Ему оказали медпомощь на месте. Глава ЛНР призвал жителей соблюдать повышенные меры безопасности.

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