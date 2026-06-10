Жительницу Новокузнецка осудят за поджог автомобиля возле здания полиции

В Кузбассе в суд направлено уголовное дело о поджоге служебного автомобиля в отношении местной жительницы. Ей вменяют покушение на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, 12 марта 2026 года фигурантка дела по указанию мошенников подожгла автомобиль возле здания одного из отделов полиции в Новокузнецке. В ходе допроса задержанная пояснила, что ранее злоумышленники обманом заставили ее взять кредиты и перевести им деньги. Затем мошенники убедили жертву, что она якобы перевела средства террористам и вынудили пойти на преступление, чтобы избежать уголовное ответственности.

Ущерб от действий жительницы Новокузнецка превысил 400 тыс. руб. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Александра Стрелкова