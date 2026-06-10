Беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Мелитополе

ВСУ с помощью беспилотника атаковали пассажирский автобус в Мелитополе Запорожской области. В момент удара внутри находились восемь пассажиров и водитель. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Пассажиров и водителя оперативно эвакуировали из автобуса. На месте ЧП работают оперативные службы. Судя по опубликованным губернатором фото, у автобуса повреждено заднее стекло, фрагменты корпуса лежат на полу между сиденьями.

Запорожская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. При ночной атаке пострадали два человека. Без света остались 16 муниципалитетов региона, где находится более 300 тыс. абонентов.