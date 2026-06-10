300 тыс. абонентов остались без света после атаки ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины сегодня ночью нанесли серию массированных ударов по Запорожской области. Из-за повреждения гражданской инфраструктуры без света остались минимум 16 муниципалитетов, где расположено более 300 тыс. абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Социально значимые объекты, по словам господина Балицкого, подключены к резервным источникам питания. Все службы находятся в режиме повышенной готовности, заверил господин Балицкий. Энергетики прилагают усилия для восстановления электричества максимальному количеству абонентов.

Под удар ВСУ прошедшей ночью попали Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский, Пологовский муниципальные округа, города Мелитополь, Энергодар и Бердянск. Пострадали два человека.