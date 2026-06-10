После похищения девочки в Нижневартовске возбуждено уголовное дело

В Нижневартовске возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ в отношении 47-летнего местного жителя — он обвиняется в похищении ребенка, сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как считает следствие, 7 июня в районе Комсомольского озера фигурант запугал девочку, приказывая выполнять его требования. На своей машине он отвез ее к себе домой и удерживал до освобождения сотрудниками полиции. Перед этим были организованы поиски ребенка.

Вартовчанина задержали. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводится расследование.

Ирина Пичурина