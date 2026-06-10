Объем займов жителей и компаний Белгородской области превысил 744 млрд рублей

Кредитный портфель жителей и компаний Белгородской области на 1 апреля 2026 года составил более 744 млрд руб. Годовой прирост — 12%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уменьшение ключевой ставки и последующее снижение стоимости заимствований в банках спровоцировали рост кредитования населения Белгородской области в первом квартале 2026 года. Объем выданных физическим лицам кредитов приблизился к 50 млрд руб. — на 34% больше, чем годом ранее.

Из общего объема 15,3 млрд руб. составили потребительские кредиты (+31%). В сегменте автокредитования динамика оказалась более заметной — 2 млрд руб. (+77,5%).

Активнее наращивали заимствования и представители бизнеса. С января по март 2026 года юридические лица и индивидуальные предприниматели получили в банках более 127 млрд руб., что на 18,3% превышает показатель годичной давности. Бизнес направляет средства на развитие производств, пополнение оборотных средств и реализацию инфраструктурных проектов, в том числе с использованием мер государственной поддержки и программ льготного кредитования приоритетных отраслей.

В Тамбовской области совокупная задолженность компаний перед банками на 1 апреля 2026 года приблизилась к 200 млрд руб., увеличившись за год на 24%.

Кабира Гасанова