Совет директоров СПБ Биржи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров СПБ Биржи рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, указано на сайте раскрытия информации. Причины отказа от выплат в материалах с собрания совета не уточняются.

Итоговое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 30 июня в заочном формате. На мероприятии также рассмотрят вопрос об утверждении годовой отчетности и избрании членов совета директоров.

СПБ Биржа провела IPO в ноябре 2021 года, разместив на публичном рынке 13,3% акционерного капитала. Вместо дивидендных выплат торговая площадка обычно направляет полученные доходы на развитие бизнеса. В июне прошлого года гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков говорил, что вопрос изменения подхода к дивидендам остается актуальным.