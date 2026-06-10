В Петербурге расторгли контракт на строительство школы за 3 млрд из за роста цен

Контракт на возведение школы на Петергофском шоссе в районе «Балтийская жемчужина» расторгли по соглашению сторон. Договор с ООО «Норд–Строй» прекратили из за существенного удорожания проекта — стоимость выросла более чем на 10%, что превышает допустимый лимит изменения цены контракта. Об этом сообщает издание «ДП».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость проекта выросла более чем на 10%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Стоимость проекта выросла более чем на 10%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Закупку объявили в конце 2023 года, подрядчика выбрали в 2024-м. Школу планировали сдать до конца 2027 года. На момент расторжения «Норд–Строй» успел выполнить работы на 729,7 млн рублей. В городском комитете по строительству журналистам пояснили, что дальнейшее исполнение контракта в рамках его условий стало невозможным, поэтому будет проведен новый конкурс, а договор планируют заключить до конца 2026 года.

Юристы в материале издания отмечают, что расторжение связано с существенным изменением обстоятельств (ч. 1 ст. 451 ГК РФ). В новом конкурсе смогут участвовать как прежний подрядчик, так и другие компании. Цена на оставшуюся часть работ будет увеличена.

Карина Дроздецкая