Пенсионер сжег шесть машин в Петербурге из мести за сбитого кота
Полиция задержала 66-летнего жителя Московского района, подозреваемого в поджоге минивэна. Огонь перекинулся на соседние автомобили — пять машин сгорели полностью, одна повреждена. Причиной поджога, по версии задержанного, стала месть водителю, ранее сбившему его кота.
Было возбуждено уголовное дело
Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ
Пожар произошел в ночь на 11 января у дома 7 по Дунайскому проспекту. Дело возбудили 28 января после пожарно-технической экспертизы. Подозреваемого задержали 8 июня, он арестован. Следствие устанавливает точную сумму ущерба.