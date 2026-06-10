Пенсионер сжег шесть машин в Петербурге из мести за сбитого кота

Полиция задержала 66-летнего жителя Московского района, подозреваемого в поджоге минивэна. Огонь перекинулся на соседние автомобили — пять машин сгорели полностью, одна повреждена. Причиной поджога, по версии задержанного, стала месть водителю, ранее сбившему его кота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Было возбуждено уголовное дело

Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ Было возбуждено уголовное дело

Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ

Пожар произошел в ночь на 11 января у дома 7 по Дунайскому проспекту. Дело возбудили 28 января после пожарно-технической экспертизы. Подозреваемого задержали 8 июня, он арестован. Следствие устанавливает точную сумму ущерба.

Кирилл Конторщиков