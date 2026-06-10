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Пенсионер сжег шесть машин в Петербурге из мести за сбитого кота

Полиция задержала 66-летнего жителя Московского района, подозреваемого в поджоге минивэна. Огонь перекинулся на соседние автомобили — пять машин сгорели полностью, одна повреждена. Причиной поджога, по версии задержанного, стала месть водителю, ранее сбившему его кота.

Было возбуждено уголовное дело

Было возбуждено уголовное дело

Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ

Было возбуждено уголовное дело

Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ

Пожар произошел в ночь на 11 января у дома 7 по Дунайскому проспекту. Дело возбудили 28 января после пожарно-технической экспертизы. Подозреваемого задержали 8 июня, он арестован. Следствие устанавливает точную сумму ущерба.

Кирилл Конторщиков

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