Спасатели Ленинградской области за день спасли восемь человек из огня
За минувшие сутки подразделения МЧС в Ленинградской области ликвидировали 16 пожаров и два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
За сутки в Ленобласти потушили 16 пожаров и ликвидировали последствия двух ДТП
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
К работам привлекались 128 сотрудников спасательных служб и 32 единицы техники. В ходе тушения пожаров из опасной зоны были спасены восемь человек.
Кроме того, специалисты участвовали в ликвидации последствий двух аварий. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, еще один погиб.
В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В ведомстве призвали не оставлять без присмотра готовящуюся на плите пищу, а также не использовать включенные электроприборы без надзора.