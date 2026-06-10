Спасатели Ленинградской области за день спасли восемь человек из огня

За минувшие сутки подразделения МЧС в Ленинградской области ликвидировали 16 пожаров и два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За сутки в Ленобласти потушили 16 пожаров и ликвидировали последствия двух ДТП

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За сутки в Ленобласти потушили 16 пожаров и ликвидировали последствия двух ДТП

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К работам привлекались 128 сотрудников спасательных служб и 32 единицы техники. В ходе тушения пожаров из опасной зоны были спасены восемь человек.

Кроме того, специалисты участвовали в ликвидации последствий двух аварий. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, еще один погиб.

В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В ведомстве призвали не оставлять без присмотра готовящуюся на плите пищу, а также не использовать включенные электроприборы без надзора.

Матвей Николаев