В июне Владимир Путин посетит Казань для участия в саммите
Президент России Владимир Путин посетит Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщает ТАСС.
В июне Владимир Путин посетит Казань для участия в саммите
Фото: пресс-служба президента РФ
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у главы государства запланировано большое количество двусторонних встреч в рамках саммита. Мероприятия займут два дня и будут насыщены переговорами.
Саммит пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 июня.
Ранее сообщалось, что в это время в Казани и Лаишевском районе Татарстана введут временные ограничения на розничную продажу алкоголя.