Президент России Владимир Путин посетит Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне Владимир Путин посетит Казань для участия в саммите

Фото: пресс-служба президента РФ В июне Владимир Путин посетит Казань для участия в саммите

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у главы государства запланировано большое количество двусторонних встреч в рамках саммита. Мероприятия займут два дня и будут насыщены переговорами.

Саммит пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 июня.

Ранее сообщалось, что в это время в Казани и Лаишевском районе Татарстана введут временные ограничения на розничную продажу алкоголя.

Анна Кайдалова