В Казани и Лаишевском районе Татарстана введут временные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в период проведения саммита Россия — АСЕАН. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани ограничат продажу алкоголя на время саммита Россия — АСЕАН

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В Казани ограничат продажу алкоголя на время саммита Россия — АСЕАН

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 17 по 19 июня и связаны с обеспечением безопасности. Запрет касается розничной продажи алкоголя в торговых объектах, расположенных на территориях проведения мероприятий.

При этом ограничение не распространяется на заведения общественного питания — кафе и рестораны продолжат продажу алкогольной продукции в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что с 16 по 20 июня в Казани введут временные ограничения движения и парковки транспорта.

Анна Кайдалова