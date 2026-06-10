Самолет Ан-2 аварийно сел в Краснодарском крае

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в районе станицы Калининской Краснодарского края. При ЧП никто не пострадал. Организована проверка, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ведомство совместно с МТУ Ространснадзора по Южному федеральному округу проводят проверку соблюдения закона о безопасности полетов. Затем рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Как выяснил Telegram-канал Shot, авария произошла еще 7 июня. Самолет Ан-2 с номером RA-01145 упал на обочину в Калининской из-за технической неисправности. Пилот получил ушибы и ссадины, утверждает Shot.