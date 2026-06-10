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Юлия Чичерина выступит на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске пройдет XVII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС, хедлайнером культурной программы которого станет певица Юлия Чичерина, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Юлия Чичерина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Певица исполнит свои хиты 00-х «Жара», «Ту-лу-ла», «Блюдца», «Мой рок-н-ролл». «Ее узнаваемый голос, бешеная энергетика и песни, ставшие саундтреком целого поколения, подарят участникам и гостям форума незабываемые эмоции»,— говорится в сообщении.

Юлия Чичерина — музыкант, автор и исполнитель собственных песен. Родилась в 1978 году в Свердловске. С 2014 года она поддерживала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), выступала на благотворительных концертах, а сейчас активно поддерживает проведение военной спецоперации (СВО) на Украине. В 2022 году президент России Владимир Путин присвоил Юлии Чичериной звание заслуженного артиста РФ.

Ирина Пичурина

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