Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежскую структуру «Газпрома» покинул гендиректор Константин Зубарев

Бывший депутат Воронежской областной думы (шестой созыв) Константин Зубарев покинул пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». По данным ЕГРЮЛ, с 20 мая 2026 года исполняющей обязанности главы предприятия назначена заместитель гендиректора по экономике и финансам Светлана Бирюкова.

Константин Зубарев

Константин Зубарев

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Константин Зубарев

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» зарегистрировали в 1999 году. Основной вид деятельности предприятия — торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям. Единственным учредителем является ООО «Газпром межрегионгаз», принадлежащее ПАО «Газпром». Выручка воронежской структуры в 2025 году составила 37,2 млрд руб., что на 20,5% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль сократилась на 68,5% — до 32,7 млн руб.

Господин Зубарев являлся гендиректором предприятия с 1 мая 2014 года. Одновременно с этим он был назначен руководителем другой структуры — ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». По состоянию на 21 мая изменений в ЕГРЮЛ по руководству ОАО не вносилось.

Константин Зубарев родился 25 июля 1974 года. В 2009 году окончил в Воронеже Институт экономики и права, в 2010-м — Всероссийский заочный финансовый экономический институт. В газовой отрасли работал с начала 2009 года. Константину Зубареву присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности» министерства энергетики РФ.

Накануне, 20 мая, «Ъ-Черноземье» писал, что суд удовлетворил два иска ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) в полном объеме. С ответчика взыскали 4,8 млн руб. по одному заявлению и 11,2 млн руб. — по второму.

Денис Данилов