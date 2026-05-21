Воронежскую структуру «Газпрома» покинул гендиректор Константин Зубарев

Бывший депутат Воронежской областной думы (шестой созыв) Константин Зубарев покинул пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». По данным ЕГРЮЛ, с 20 мая 2026 года исполняющей обязанности главы предприятия назначена заместитель гендиректора по экономике и финансам Светлана Бирюкова.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» зарегистрировали в 1999 году. Основной вид деятельности предприятия — торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям. Единственным учредителем является ООО «Газпром межрегионгаз», принадлежащее ПАО «Газпром». Выручка воронежской структуры в 2025 году составила 37,2 млрд руб., что на 20,5% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль сократилась на 68,5% — до 32,7 млн руб.

Господин Зубарев являлся гендиректором предприятия с 1 мая 2014 года. Одновременно с этим он был назначен руководителем другой структуры — ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». По состоянию на 21 мая изменений в ЕГРЮЛ по руководству ОАО не вносилось.

Константин Зубарев родился 25 июля 1974 года. В 2009 году окончил в Воронеже Институт экономики и права, в 2010-м — Всероссийский заочный финансовый экономический институт. В газовой отрасли работал с начала 2009 года. Константину Зубареву присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности» министерства энергетики РФ.

Накануне, 20 мая, «Ъ-Черноземье» писал, что суд удовлетворил два иска ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) в полном объеме. С ответчика взыскали 4,8 млн руб. по одному заявлению и 11,2 млн руб. — по второму.

Денис Данилов