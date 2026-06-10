Умер бывший главный тренер «Жальгириса» и сборной СССР по баскетболу Гарастас

Бывший главный тренер литовского «Жальгириса» и сборной СССР по баскетболу Владас Гарастас умер в 94 года. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Причины смерти не уточняются. «От имени всей организации мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким тренера»,— сказано в заявлении клуба.

Владас Гарастас руководил «Жальгирисом» с 1979 по 1989 год. Он привел команду к Межконтинентальному кубку (1986), а также к трем победам в чемпионате СССР (1985–1987).

С 1989 по 1991 год специалист занимал пост главного тренера сборной СССР, после чего перешел на аналогичный пост в команде Литвы. Под его руководством литовцы завоевали две бронзы Олимпийских игр (1992, 1996) и серебро чемпионата Европы (1995). С 1991 по 2011 год Владас Гарастас возглавлял Литовскую федерацию баскетбола.

Таисия Орлова