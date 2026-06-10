Петербургский мошенник продал фейковые парковочные места за 4 млн

Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. По версии следствия, он убедил знакомого вложиться в совместный бизнес и получил от него 4 млн рублей под предлогом покупки парковочных мест, предоставив подложный договор купли-продажи. Возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие проверяет причастность фигуранта к аналогичным эпизодам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Следствие проверяет причастность фигуранта к аналогичным эпизодам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Задержание прошло вечером 9 июня у дома 145 по Лиговскому проспекту. Подозреваемый не намеревался выполнять взятые на себя обязательства. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ранее в Петербурге также пресекались мошеннические схемы с продажей несуществующих активов, в том числе через подделку документов. Расследование продолжается, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды.

Кирилл Конторщиков