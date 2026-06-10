Reuters: книга заявок на IPO SpaceX переподписана в несколько раз

Книга заявок на покупку акций при первичном размещении (IPO) американской корпорации SpaceX миллиардера Илона Маска переподписана в три с половиной — четыре раза. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники. По их словам, IPO привлекло более $250 млрд. Компания планировала привлечь около $75 млрд.

Собеседники агентства отметили, что IPO корпорации — крупнейшее в истории. Один из источников сообщил, что фонды, которые инвестируют только на долгий срок, разместили значительные заказы. По данным Reuters, Илон Маск уже участвовал в онлайн-встречах с потенциальными инвесторами.

SpaceX подала заявку на IPO 21 мая. Компания планирует объявить цены на акции днем 11 июня. В заявке на размещение упоминаются планы SpaceX по освоению Луны и колонизации Марса. В качестве потенциальных проектов компания указала добычу полезных ископаемых на астероидах, выработку энергии на спутнике Земли и запуск производства на орбите.