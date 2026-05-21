SpaceX объявила о проведении крупнейшего IPO в истории

Американская корпорация SpaceX миллиардера Илона Маска объявила о проведении первичного размещения акций (IPO). Оно должно стать крупнейшим в истории.

По информации Reuters, SpaceX намерена разместить акции на американской бирже NASDAQ 12 июня. Ожидается, что за счет IPO компания привлечет рекордные $75 млрд. В феврале 2026 года оценка SpaceX составила $1,25 трлн.

В заявке на размещение акций упоминаются планы SpaceX по освоению Луны и заселению Марса. В качестве потенциальных проектов компания указала добычу полезных ископаемых на астероидах, выработку энергии на спутнике Земли и запуск производства на орбите.