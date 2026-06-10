В Петербурге задержали группу за оборот банковских карт на 212 млн рублей
В Санкт-Петербурге задержали группу из нескольких человек, подозреваемых в организации масштабной схемы финансовых махинаций с банковскими картами. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, участники группы за период с июля 2025 года по июнь 2026 года оформили и использовали 941 банковскую карту, а общий оборот незаконных операций составил 212 миллионов рублей.
Полиция раскрыла схему с «дропперами» и массовым оформлением банковских карт
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По версии следствия, организатор группы привлек сообщников для поиска так называемых «дропперов» — людей, которые за вознаграждение оформляли банковские карты на свое имя и передавали их третьим лицам для последующего незаконного использования. После этого карты уничтожались.
В ходе оперативных мероприятий задержали пять человек: четверо ранее судимых мужчин и их сообщница. При обысках изъяли 29 мобильных телефонов, около 300 банковских и SIM-карт, а также записи с данными о «дропперах» и других участниках схемы.
Четверо фигурантов заключены под стражу, одна подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.