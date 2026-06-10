В Татарстане на строительство мусорного полигона выделили 1,8 млрд рублей

В Татарстане на строительство межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов с производственной базой выделят 1,8 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Из этой суммы 1,3 млрд руб. направят на строительные работы, еще 510,5 млн руб. — на оборудование. На монтажные работы предусмотрено 22,9 млн руб., на прочие затраты — 26,8 млн руб.

Полигон планируют построить в Алексеевском районе Татарстана.

Заказчиком выступает ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

Ранее сообщалось, что к началу года в Татарстане 10 полигонов для хранения отходов полностью исчерпали свой ресурс, еще 4 заполнены на 85% и рассчитаны на 1,5–2 года. Прогнозируется, что через два года из 23 действующих полигонов ТКО останется лишь 9.

Анна Кайдалова