К началу года в Татарстане 10 полигонов для хранения отходов полностью исчерпали свой ресурс, еще 4 заполнены на 85% и рассчитаны на 1,5–2 года. Прогнозируется, что через два года из 23 действующих полигонов ТКО останется лишь 9, сообщил генеральный директор УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Евгений Чекашов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2028 году в Татарстане закроются больше половины полигонов ТКО

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ К 2028 году в Татарстане закроются больше половины полигонов ТКО

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани в январе прошлого года открыли вторую карту полигона «Восточный», сейчас проектируется третья карта, но она рассчитана только на три года.

В 2025 году благодаря раздельному сбору мусора в Казани объем переработанного вторсырья увеличился с 5,3 тыс. тонн до 7 тыс. тонн. Однако расходы на организацию и продвижение раздельного сбора мусора превышают доходы от продажи вторсырья.

«Это инвестиции в будущее. Мы социально ориентированный бизнес, для нас важно не только выполнять плановые показатели, но и улучшать качество жизни горожан», — сообщил господин Чекашов.

Темп роста объема мусора с 2019 года составляет около 10% ежегодно, в Казани общий объем отходов превысил 8 млн куб. м.

«Остановить рост мусорного кольца вокруг столицы Татарстана не представляется возможным», — резюмировал господин Чекашов.

По его словам, для снижения нагрузки на полигоны планируется создание специализированных кластеров и эко-технопарков по переработке вторсырья.

Анна Кайдалова