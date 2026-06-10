Spiegel: Mercedes создаст систему ПВО со снабжающей Украину дронами компанией

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует наладить сотрудничество с мюнхенским стартапом Tytan Technologies. Он, среди прочего, поставляет дроны-перехватчики Украине, пишет Der Spiegel. Компании планируют подписать меморандум о стратегическом партнерстве уже 10 июня, на Международной аэрокосмической выставке в Берлине.

Mercedes-Benz и TytanTechnologies планируют разрабатывать систему ПВО «Drone Defender», основной задачей которой будет защита критически важной инфраструктуры в Германии. В частности, аэропортов, над которыми в последние несколько лет периодически появляются беспилотники. Кроме того, система может быть развернута в зонах боевых действий, указывает Der Spiegel.

Внедорожник G-Class будет играть центральную роль в проекте: эти машины станут платформой для запуска БПЛА-перехватчиков Tytan. А фургоны Sprinter могли бы использоваться в качестве командных центров, пишет Der Spiegel.

Financial Times сообщило, что французский автоконцерн Renault, напротив, намерен сократить долю военных проектов в своем производстве. В январе компания заключила сделку с французской Turgis Gaillard для производства дронов в интересах Украины. Выпускать их планировалось на заводе в Ле-Мане, где также производят детали для автомобилей Renault, Dacia и Alpine.