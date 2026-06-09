FT: Renault ограничит доходы от военных заказов

Автоконцерн Renault намерен ограничить выручку от производства беспилотников и других военных проектов на уровне 5% от общего дохода, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По словам одного из них, Renault «придерживается консервативного подхода к переориентации на военное производство».

FT пишет, что лимит на доходы от военных заказов решили установить отчасти для того, чтобы не нарушать «экологические, социальные и управленческие принципы кредитования и инвестирования». Renault также стремится «сохранить свою идентичность как автомобильный концерн, ориентированный на потребителя», утверждает один из собеседников издания.

По данным FT, компания ведет переговоры о партнерстве с производителями оружия и бронетехники. В частности, Renault обсуждает с бельгийской John Cockerill и производителем бронетехники Arquus выпуск дронов, но эти переговоры могут не привести к сделке, уточнил источник.

В январе Renault заключил сделку с французской Turgis Gaillard о производстве дронов для Украины. Выпускать их планировалось на заводе автоконцерна в Ле-Мане, где также производят детали для автомобилей Renault, Dacia и Alpine. Стороны договорились с французским агентством по оборонным закупкам DGA о создании прототипа БПЛА к концу года. Планировалось наладить выпуск до 600 беспилотников в месяц.

В 2025 году правительство Франции попросило Renault подключиться к производству военных дронов — ради укрепления обороны страны и поддержки Украины, а также чтобы сократить отставание в поставках вооружений. Однако внутри компании это предложение однозначной поддержки не нашло. В числе возможных проблем указывали безопасность заводов и защиту производства от кибератак.

Подробности — в материале «Ъ» «Renault просят расправить крылья».