Выбран подрядчик для строительства склада «Губернских аптек» в Красноярском крае

Определен подрядчик для строительства складского здания со встроенными административно-бытовыми помещениями, контрольно-пропускным пунктом и вспомогательными сооружениями для АО «Губернские аптеки» в Красноярском крае. Победителем стала местная компания ООО «СТМ», говорится в материалах портала госзакупок. Контракт заключен по цене 2,16 млрд руб. при стартовой 2,18 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На конкурс поступили три заявки, в том числе от ООО «Совспецстрой» и АО «КМУ Гидромонтаж». Впрочем, к участию в закупке комиссия допустила только одного заявителя, остальным было отказано в допуске по причине несоответствия условиям.

Согласно конкурсной документации, победителю предстоит построить одноэтажное здание общей площадью 9,4 тыс. кв. м. Комплекс предназначен для хранения лекарственных средств, он будет расположен на территории Солонцовского сельсовета. Работы необходимо завершить за два года с момента подписания контракта. Гарантия определена в три года.

ООО «СТМ» зарегистрировано в Красноярске в апреле 2007 года в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит Захару Енджиевскому, который также руководит несколькими строительными организациями, расположенными в том числе в ЛНР. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка общества составила 3,27 млрд руб., чистая прибыль — 97,8 млн руб.

Лолита Белова