В Петербурге запустили шестой тоннелепроходческий щит для строительства метро

В Санкт-Петербурге начал работу шестой горнопроходческий комплекс для строительства метрополитена. Как сообщил вице-губернатор Николай Линченко, такого количества одновременно работающих тоннелепроходческих машин в городе не было никогда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Щит «Любовь» начал проходку тоннеля Красносельско-Калининской линии

Фото: Метрострой Северной столицы Щит «Любовь» начал проходку тоннеля Красносельско-Калининской линии

Фото: Метрострой Северной столицы

Новый щит получил имя «Любовь» и стал четвертым механизированным комплексом, задействованным на Красносельско-Калининской линии метро. Машина изготовлена на Обуховском заводе специально для компании «Метрострой Северной Столицы» и относится к новому поколению оборудования.

Проходческий комплекс запущен от станции «Обводный канал» в направлении «Путиловской». Ему предстоит пройти около 3,9 километра тоннеля «коричневой» линии на глубине более 60 метров.

Диаметр комплекса составляет 5,6 метра — такой же, как у остальных щитов на линии. При этом «Любовь» оснащена модернизированным режущим органом, гидравлическим приводом, кабиной оператора и автоматизированной системой управления, позволяющей в реальном времени контролировать положение щита в тоннеле.

Будущий участок Красносельско-Калининской линии включает станции глубокого заложения «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Общая протяженность нового отрезка должна составить примерно семь километров.

Матвей Николаев