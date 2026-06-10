Няня на отпуск обойдется в зарплату топ-менеджера

В Москве стали чаще нанимать гувернанток. Спрос на них в летние каникулы превышает предложение. А зарплаты удивляют даже участников рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Летом 2026 года москвичи ищут не просто нянь, а гувернанток — чтобы дети могли совмещать изучение иностранного языка с развивающими играми. Интерес к такому формату сейчас проявляют 40% россиян, выяснили аналитики «Авито». А с учетом повышенного спроса меняются и ставки.

Сейчас еще не сезон — на рынке домашнего персонала он начинается в конце июля, как раз после их отпусков. Но носители языка зарабатывают на занятиях с детьми уже столько, сколько получают топ-менеджеры. И за таких кандидатов идет жесткая конкуренция, делится учредитель агентства English Nanny Валентин Гроголь:

«Клиенты берут иностранных гувернанток, которые сопровождают их и в России, и в Европе, и в других странах. Самые дорогие — это англичанки и француженки, за ними идут китаянки. Цена сильно зависит от квалификации. Если мы говорим о профессиональной англичанке, она может попросить 30-40 тыс. руб. в день. Граждане ЮАР, свободно говорящие на английском, обойдутся в 15 тыс. руб. в день. Кандидатов на рынке китайских нянь стало чуть-чуть больше. Забрать китаянку с собой на отдых будет стоить 20-60 тыс. руб. в день в зависимости от ее опыта работы».

А вот простых нянь, которые играют и следят за детьми, в заграничный отпуск стали брать реже. Сейчас они слишком дороги даже для состоятельных клиентов, делятся собеседники “Ъ FM”. За две недели в загородном подмосковном доме или в Геленджике — вахтой (15 рабочих дней на 15 дней отдыха) — они зарабатывают от 220 тыс. в месяц. Но остаются сложности с визами, продолжает старший рекрутер агентства «Домашняя история» Жанна Филина:

«Лето — это время экстренных ситуаций: кому-то не дали визу, кто-то не смог поехать. В этом случае ищут гувернанток в агентствах. Как правило, никаких дополнительных компетенций им не вменяют: нужно присматривать за детьми и обеспечивать их безопасность. У нянь для сопровождения всегда готовы документы — они этим и зарабатывают, что выезжают с семьями за границу. В отдельных ситуациях периодически кто-то этим пользуется. Стоимость такой услуги — 10-15 тыс. руб. в сутки. Некоторые няни оценивают себя и в 25 тыс. руб. в сутки, но это не значит, что такой ценник они будут получать».

Непросто найти домашний персонал летом не только клиентам, но и агентствам, а именно они гарантируют безопасность детей. Няни и гувернантки активно становятся самозанятыми. Только в Москве на одной из площадок частных объявлений — почти 200 тыс. таких предложений. Цена начинается от 500 руб. за час. Но за такую цену неохотно едут за город. А в летние каникулы в топе запросов именно няни на дачу, говорит руководитель агентства «Просто хорошие люди» Светлана Путилова:

«Большая часть людей работает нянями только летом. Им не совсем интересно, когда клиенты обращаются на несколько часов, но они готовы работать от пяти в день. Цена 176 тыс. руб. в месяц — это сейчас старт поиска качественной, компетентной няни. Стоимость в 300-350 тыс. руб. выходит при работе 5/2 с проживанием в семье».

За лето такая няня вполне может заработать 1 млн руб., особенно если водит машину. Спрос на автонянь, как показывают соцопросы, с начала 2026 года вырос на 60%. Помощница с правами обойдется московской семье от 200 тыс. в месяц.

Аэлита Курмукова