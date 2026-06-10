В Петербурге задержали подозреваемого в финансировании ВСУ

Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали местного жителя, которого подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФСБ сообщило о задержании петербуржца по делу о госизмене

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ УФСБ сообщило о задержании петербуржца по делу о госизмене

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, гражданин осуществлял денежные переводы через благотворительную организацию. В результате оперативно-разыскных мероприятий его задержали, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий»,— сообщили в региональном управлении ФСБ.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (275 УК РФ).

Матвей Николаев