«Каролина» сравняла счет в финальной серии play-off НХЛ против «Вегаса»

«Каролина Харрикейнс» на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» в четвертом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Peltier-Imagn Images / Reuters Фото: Lucas Peltier-Imagn Images / Reuters

В составе победителей шайбы забросили Логан Стэнковен, Джексон Блейк и Ник Элерс. Дубль сделал Джордан Стаал — он забил голы во всех четырех матчах серии. У «Вегаса» отличились Марк Стоун, Вильям Карлссон и лучший снайпер текущего розыгрыша Кубка Стэнли Бретт Хауден (всего на его счету 14 шайб).

Российские игроки «Харрикейнс» — нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин — не отметились результативными действиями. Голкипер Петр Кочетков впервые с декабря вошел в заявку на матч, однако остался в запасе. Форварды «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашев также не набрали очки.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2. Пятый матч противостояния пройдет в ночь на 12 июня на льду «Каролины».

Таисия Орлова