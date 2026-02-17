Владимир Путин назначил восемь судей в трех регионах Черноземья

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении восьми судей в Белгородской, Курской и Орловской областях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Курской области зампредседателя Ленинского райсуда облцентра назначили Елену Долгую. На этой должности она будет исполнять обязанности шесть лет. С 2018 года госпожа Долгая работала судьей Промышленного районного суда. Судьей в Ленинском районном суде стала Галина Сибилева. С 2022 года она занимала должность мирового судьи судебного района города Дмитриева и Дмитриевского района. Должность судьи Глушковского райсуда заняла Ольга Каета, которая до этого была помощником судьи в Курском областном суде.

В Белгородской области судьей Алексеевского районного суда стала Ольга Штень, работавшая там же помощником судьи. На должность судьи Губкинского городского суда назначена Марина Гончарова, бывшая помощница председателя Старооскольского районного суда. Судьями Старооскольского городского суда стали Ирина Гончарова, трудившаяся там же в качестве секретаря, и Наталия Петрова. Госпожа Петрова ранее работала мировым судьей судебного участка №3 Алексеевского района и города Алексеевка Белгородской области.

В Орловской области судьей Урицкого районного суда назначили Елену Казакову. С февраля 2024 года она работала мировым судьей судебного участка № 4 Советского района облцентра.

В конце декабря Владимир Путин назначил в Черноземье десять судей.

Кабира Гасанова