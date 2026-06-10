РБК: владелец «Простоквашино» рассматривает покупку бывшего актива Mercedes

«Логика молока» (ранее «Danone — Россия», владеет брендом «Простоквашино») хочет купить площадку под завод молочных продуктов. Компания обсуждает покупку бывшего логистического центра Mercedes-Benz в Дмитровском районе Подмосковья, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Представитель производителя заявил, что «Логика молока» намерена построить новые производства в рамках инвестпрограммы объемом 120 млрд руб. до 2030 года. Компания рассматривает «несколько потенциальных площадок», в том числе и в Подмосковье, но другие подробности представитель не привел.

В Дмитровском районе возле деревни Глазово находится индустриальный парк «NK-Северное Шереметьево». Российская «дочка» Mercedes-Benz в 2015 году договорилась с NK Group о строительстве там склада. Объект площадью почти 50 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в 2016-м. «Мерседеc-Бенц Рус» инвестировала в проект $70 млн. Логистический центр был предназначен для хранения запчастей и аксессуаров для машин.

Mercedes-Benz ушел из России в 2022 году. Принадлежавший компании завод в подмосковном Есипово и права дистрибьютора выкупил холдинг «Автодом». Сумма сделки не раскрывалась. У немецкого автопроизводителя осталось право на обратный выкуп.