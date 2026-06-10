Томская ДСК компенсировала через суд затраты из-за удорожания ремонта аэропорта

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность требований АО «СУ ТДСК» о взыскании с заказчика компенсации затрат на удорожание строительных материалов, возникших при реконструкции аэропорта «Богашево» сверх суммы заключенного договора. Общая сумма удорожания составила более 220 млн руб., сообщила пресс-служба строительного холдинга.

«Суд апелляционной инстанции приходит к выводу об удовлетворении требований истца о внесении изменений в государственный контракт от 23 сентября 2019 года путем увеличения цены контракта на 92,69 млн руб.», — говорится в постановлении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Как уточнили «Ъ» в компании, ФКУ «Ространсмодернизация» добровольно выплатила СУ ТДСК 130 млн руб., оставшуюся сумму подрядчик оспорил через суд.

Начальная стоимость контракта составила 3,7 млрд руб. По данным строительной организации, удорожание возникло в результате роста цен на строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование.

«Фактическая стоимость работ по реконструкции томского аэропорта значительно превысила не только величину расходов подрядчика, необходимых для надлежащего исполнения контракта, но и размеры сметной прибыли. Отказ заказчика от компенсации удорожания привел к возникновению убытков. Достоверность определения сметной стоимости строительства, предоставленная СУ ТДСК суду, подтверждена заключением Главгосэкспертизы России», — прокомментировали в холдинге.

В настоящее время в судах рассматриваются иски СУ ТДСК к заказчикам по строительству других социальных объектов в Томске, в их числе хирургический корпус областного онкодиспансера, детские сады и другие.

Лолита Белова