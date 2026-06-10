Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Архангельская область и СЖД проработают прямой маршрут до Кисловодска

Губернатор Александр Цыбульский встретился с начальником Северной железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Главный итог — договоренность проработать вариант с прицепными вагонами к поездам, чтобы обеспечить прямое сообщение Архангельска с Кисловодском круглый год. Сейчас этот поезд ходит только с октября по май, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По словам властей, железная дорога критически важна для бизнеса

По словам властей, железная дорога критически важна для бизнеса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам властей, железная дорога критически важна для бизнеса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также на встрече обсудили инвестиции в инфраструктуру: за три года СЖД вложила в Архангельскую область около 21 млрд рублей, до конца 2026 года планируется еще 2,42 млрд рублей. Для бизнеса железная дорога критически важна: предприятия ЛПК отправляют около 700 контейнерных поездов ежегодно. За первые пять месяцев экспортные перевозки выросли на 5,1%.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд