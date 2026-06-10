Аварийность показала класс

Такси эконом-сегмента чаще попадают в аварии. Об этом сообщило издание Autonews.ru со ссылкой на аналитику страховых компаний. В антирейтинг попали как привычные модели ушедших брендов, так и китайские марки, локализовавшие производство в России. Почему дешевый тариф провоцирует больше всего ДТП? И как таксисты предлагают решить проблему?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В компании «Согласие» наиболее аварийными моделями в этом году назвали Volkswagen Polo, Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. У «Ренессанс Страхования» антирейтинг возглавили машины Kaiyi, Jetta и Baic. Однако марка машины на аварийность не влияет, отмечает гендиректор таксопарка «495» Андрей Капитан. Играет роль пробег и количество часов на линии у конкретного водителя, уточняет собеседник “Ъ FM”:

«Водитель в "экономе" работает по цепочке: не завершая предыдущий заказ, он уже получает следующий. В результате фактически выходит на непрерывную занятость по 10-12 часов и перерабатывает. В бизнес-тарифах или в "комфорт плюс" между заказами, как правило, есть паузы по 15-20 минут. В этот промежуток водитель хотя бы успевает восстановиться и немного отдохнуть. Поэтому здесь важно переходить к контролю времени за рулем и обеспечению полноценного отдыха на следующий день. Потому что подобное бесконтрольное хватание заказов по 16 часов подряд в конечном итоге приводит лишь к росту аварийности».

По данным Международного евразийского форума такси, в прошлом году в России числилось около 1,3 млн машин такси. И более четверти парка составляют модели АвтоВАЗа, по десятой доле рынка — у Kia и Hyundai. Также в пятерке популярных моделей — Volkswagen и Toyota. В Москве значительная часть приходится на китайские марки. Но проблема в том, что статистика по высоким тарифам может учитываться некорректно, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова:

«Машина с логотипами, с опознавательными знаками такси, действительно попадает в статистику как такси. Что касается других сегментов, например перевозок бизнес-класса, то там автомобили без отличительных знаков, и зачастую непонятно, находилась ли машина в момент ДТП на заказе или это просто обычная поездка. Возможно, такие случаи в общей статистике просто не учитываются.

Как правило, автомобили в эконом-сегменте более старые по техническому состоянию. На машины класса «Эконом» обычно садятся водители-новички, а по мере успешной работы их пересаживают на более комфортные автомобили».

Согласно опросу социологов из Russian Field, в прошлом году 90% россиян считали подработку в такси допустимой, а каждый четвертый ответил, что время от времени сам выезжает «бомбить». И это одна из причин высокой аварийности, уверен гендиректор таксопарка «495» Андрей Капитан:

«Кто эти подработчики? Это люди, которые, во-первых, утром едут и дополнительно подрабатывают по два часа, а вечером после основной работы — еще по два-три часа. То есть помимо восьми-девяти часов на основной занятости они проводят еще около 5 часов в такси, занимаясь частным извозом».

Слабый технический контроль за состоянием машины при большом пробеге также является причиной многих аварий. К тому же требования к водителям в дешевых тарифах ниже, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов:

«В классе "эконом" требований к водителю значительно меньше, как и стандартов аккуратности вождения. Однако человеческий фактор в любом случае необходимо учитывать: встречаются и водители более высоких тарифов, которые ведут себя на дороге достаточно агрессивно и не всегда аккуратно. Есть определенный процент и, скажем так, не самых уравновешенных водителей, в том числе приехавших из ближнего зарубежья или из регионов, которые в крупных городах могут ощущать определенную вседозволенность, возможно даже своего рода эйфорию, либо просто демонстрируют недостаточный уровень культуры вождения».

По данным МВД, в прошлом году общее число аварий с участием такси превысило 3100 происшествий. Наиболее частым типом остаются столкновения, на которые приходится свыше 60% случаев. На втором месте – наезды на пешеходов — их почти четверть. Несоблюдение очередности проезда и дистанции, а также превышение скорости являются самыми частыми причинами аварий с такси.

Юлия Савина