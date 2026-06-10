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«Красная стрела» отправилась в юбилейный рейс из Петербурга в Москву

Первый фирменный поезд России — «Красная стрела» — отметил 95-летие. Торжественный состав ушел из Петербурга в Москву. Глава ФПК Дмитрий Пегов напомнил, что именно здесь появились первые вагоны СВ и люкс, сообщает ТАСС.

Перед отправлением поездной бригаде передали «Книгу благодарностей»

Перед отправлением поездной бригаде передали «Книгу благодарностей»

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Перед отправлением поездной бригаде передали «Книгу благодарностей»

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Текст новости: Бригаде вручили «Книгу благодарностей» с отзывами пассажиров самого первого рейса. Перед отправлением выступили симфонический оркестр и детские коллективы.

Кирилл Конторщиков

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