Telegraph узнал о планах Украины и стран ЕС создать дешевый аналог Patriot

Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией создает европейский аналог американской системы ПВО Patriot. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, Киев планирует запустить собственное производство ракет-перехватчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитный ракетный комплекс Patriot

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Зенитный ракетный комплекс Patriot

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Роль Украины заключается в производстве противобаллистических перехватчиков, и мы уже проводим их испытания,— сказал собеседник издания. — Нам нужны системы наведения от наших союзников, чтобы объединить все это и создать европейский аналог Patriot, но гораздо более дешевый и с возможностью масштабирования производства».

Как пишет The Telegraph, страны евротройки и Украина обсудили инициативу на встрече в Лондоне 7 июня, причем президент Украины Владимир Зеленский убедил генсека НАТО Марка Рютте выступить в роли координатора проекта. С тех пор НАТО организовало по этому вопросу встречу с главами промышленности, советниками по нацбезопасности из государств-членов альянса и другими должностными лицами. Как много времени займет создание работоспособной системы ПВО, пока неизвестно.

Подробнее о встрече в Лондоне — в материале «Ъ» «Евротройка, куда несешься ты».