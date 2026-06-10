ЦАХАЛ заявила об устранении двух финансистов «Хамаса»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели при ударе по северной части Газы двух высокопоставленных функционеров «Хамаса». Согласно заявлению, убиты руководитель подразделения финансовых переводов Хадер Джамаси и его заместитель Мухаммад Харазин. Сообщается, что они играли ключевые роли при сборе средств на нужды группировки.

В пресс-релизе указано, что Джамаси и Харазин обеспечили перевод на подконтрольные «Хамасу» счета десятков миллионов долларов. «Эти средства позволяли террористической организации "Хамас" продолжать выплачивать зарплату своим террористам, поддерживать планирование террористических актов против армии и гражданского населения Израиля»,— подчеркнули в ЦАХАЛе.

Израильские военные утверждают, что перед ударом были минимизированы риски для гражданского населения. Для этого использовались высокоточные боеприпасы и наблюдение с воздуха.

В ЦАХАЛе уточнили, что за последний год израильская армия также ликвидировала других ответственных за финансирование «Хамаса» — Фираса Машхарави и Ихаба Хирзима. В конце мая Израиль объявил о гибели назначенного за неделю до этого нового лидера боевого крыла группировки.