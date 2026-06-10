Глава МИД Турции Фидан посетит Москву на следующей неделе

Глава МИД Турции Хакан Фидан 15–17 июня будет в Москве с рабочим визитом. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства, а также другие двусторонние контакты», — уточнила госпожа Захарова.

В апреле Сергей Лавров и Хакан Фидан провели встречу на Антальском дипломатическом форуме. В МИД РФ сообщали, что собеседники планировали обсуждать ситуацию в Иране, а также последние события в зоне палестино-израильских боевых столкновений и взаимодействие по Сирии.