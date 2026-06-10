Мурманский порт отправил тестовую партию угля в Восточную Африку

Мурманский морской торговый порт выполнил тестовую отправку угля в страны Восточной Африки. Объем партии составил почти 55 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти 55 тысяч тонн угля доставили из Мурманска в Восточную Африку

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Почти 55 тысяч тонн угля доставили из Мурманска в Восточную Африку

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пробный рейс был организован для оценки логистических возможностей нового маршрута и перспектив дальнейшего сотрудничества с потребителями региона. Решение о запуске регулярных поставок пока не принято.

В порту отмечают, что новое направление может способствовать расширению географии экспорта. С начала 2026 года через Мурманск в страны Северной и Западной Африки уже было отправлено около 630 тысяч тонн угля.

Коммерческий директор предприятия Владислав Яковчук подчеркнул, что наличие глубоководных причалов позволяет осуществлять прямую загрузку крупных судов и доставлять продукцию без промежуточных перегрузок.

Матвей Николаев