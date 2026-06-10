«Сибстекло» вышло на биржу с выпуском облигаций на 250 млн рублей

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив «РАТМ Холдинга») начало размещение на Московской бирже среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 250 млн руб. Ставка купона установлена на уровне 25,5% годовых. По займу предусмотрены амортизация, безотзывная оферта и call-опцион.

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Как рассказали в «Сибстекле», привлеченные на бирже средства будут направлены на замещение кредитного портфеля. Организатором размещения выступила «ИК Юнисервис Капитал».

ООО «Сибирское стекло» — один из крупнейших производителей стеклотары в России, завод находится в Новосибирске. Его производительность составляет около 900 млн единиц стеклотары в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка компании достигла 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 82,1 млн руб. В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций «Сибстекла» на 1,15 млрд руб.

Михаил Кичанов