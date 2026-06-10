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В Мурманской области сгорел аварийный пешеходный мост через реку Тунтсайоки

В селе Алакуртти Мурманской области вечером 9 июня произошел пожар на пешеходном мосту через реку Тунтсайоки. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:01. Огонь охватил деревянную переправу, расположенную примерно в 200 метрах от дома № 21 на Набережной.

После пожара в Алакуртти жители остались без важной пешеходной переправы

После пожара в Алакуртти жители остались без важной пешеходной переправы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После пожара в Алакуртти жители остались без важной пешеходной переправы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На ликвидацию пожара потребовалось более шести часов — полностью справиться с огнем удалось к 23:30. В тушении участвовали восемь пожарных. В результате возгорания были повреждены опоры моста на площади около 50 квадратных метров, часть конструкций обрушилась.

Глава Кандалакшского округа Александр Самарин сообщил, что переправа уже долгое время находилась в аварийном состоянии, однако местные жители продолжали пользоваться ею для сообщения между разными частями населенного пункта.

«Эта переправа давно находится в аварийном состоянии, но люди продолжали ею пользоваться, чтобы попасть из одной части села в другую. Восстановлению мост не подлежит. Понимая, насколько жителям нужна переправа, с командованием 80-й бригады рассмотрели альтернативные варианты ее организации»,— рассказал господин Самарин.

По его словам, сейчас власти рассматривают возможные варианты организации новой переправы для жителей села.

Матвей Николаев

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