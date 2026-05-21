Глава Росгидромета спрогнозировал потепление в России на ближайшие 10 лет

В России в ближайшие 10 лет ожидается потепление. Оно затронет арктическую зону, сообщил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает «Интерфакс».

Глава Росгидромета Игорь Шумаков (2022 год)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Росгидромета Игорь Шумаков (2022 год)

«Климат меняется, и я могу сказать, что в ближайшие лет 10 у нас он будет теплеть. Семимильными шагами шагает потепление в Арктике, как вы знаете, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне»,— отметил эксперт на заседании совместной коллегии комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды.

Господин Шумаков подчеркнул, что россиянам «надо готовиться к большому числу аномалий». Однако не стоит ожидать, что каждый год будет похож на предыдущий, указал он. Глава Росгидромета привел в пример Мурманск и погоду в городе на Новый год, которая бывает разной. Говоря о потеплении, он спрогнозировал, что в «Заполярье будет больше радостных, хороших, солнечных погожих дней летом».

По словам Игоря Шумакова, ученые также пока не могут прийти к единому мнению в вопросе, почему в российской Арктике теплеет быстрее, чем за Полярным кругом в других странах. Как отметил эксперт, на более быстрое потепление, в частности, влияет антропогенный фактор.

2025 год стал третьим в списке самых жарких за всю историю метеонаблюдений, сообщали ранее в программе Евросоюза для наблюдения за Землей Copernicus. По данным проекта, в прошлом году средняя общемировая температура была на 1,47 °С выше доиндустриальных значений. В 2023 году этот показатель составил 1,48 °С, а в 2024 году значения достигли рекорда — 1,6 °С.