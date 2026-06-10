Панорама обороны Севастополя начала XX века почти полностью сгорела при атаке ВСУ

Губернатор Михаил Развожаев рассказал об обстановке у музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» после удара беспилотника ВСУ. По его словам, возникшему в музее пожару присвоили 4-й ранг сложности. На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щепин / Фотобанк Лор Фото: Александр Щепин / Фотобанк Лор

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор Севастополя напомнил, что панорама подвергается атаке не впервые. 25 июня 1942 года при артобстреле здание было частично разрушено и загорелось. «Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна! После войны наши мастера совершили невозможное — фактически заново создали творческую копию шедевра»,— рассказал Михаил Развожаев. Состояние экспонатов музея после нынешнего удара он не уточнил.

Панорама попала под удар ВСУ сегодня ночью. Вспыхнула крыша постройки. Информации о пострадавших нет.

Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны (1853-1856 гг.) — бою на Малаховском кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.