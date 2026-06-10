Первый в России Музей традиционной культуры Китая откроется в Вологде

В Вологде на базе областной картинной галереи 10 июня открывается первый в России Музей традиционной культуры Китая. В экспозиции — 111 экспонатов из провинции Шэньси, залы шаолиньской воинской традиции, живописи гохуа, каллиграфии и знаменитой исинской керамики «Цзыша». Еще 70 предметов прибудут позже, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей разместится в главном здании Вологодской областной картинной галереи

Фото: Правительство Вологодской области Музей разместится в главном здании Вологодской областной картинной галереи

Фото: Правительство Вологодской области

Музей разместится в главном здании Вологодской областной картинной галереи на улице Мира, 34. В день открытия запланированы показательные выступления чемпионов Европы и мира по ушу, творческих коллективов и легендарных шаолиньских монахов. Открытие приурочено к Международному дню диалога между цивилизациями. Ранее Вологодская область активно развивала международное сотрудничество, подписав на ПМЭФ-2026 соглашения с Киргизией и другими партнерами.

Кирилл Конторщиков