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Первый в России Музей традиционной культуры Китая откроется в Вологде

В Вологде на базе областной картинной галереи 10 июня открывается первый в России Музей традиционной культуры Китая. В экспозиции — 111 экспонатов из провинции Шэньси, залы шаолиньской воинской традиции, живописи гохуа, каллиграфии и знаменитой исинской керамики «Цзыша». Еще 70 предметов прибудут позже, сообщили в правительстве региона.

Музей разместится в главном здании Вологодской областной картинной галереи

Музей разместится в главном здании Вологодской областной картинной галереи

Фото: Правительство Вологодской области

Музей разместится в главном здании Вологодской областной картинной галереи

Фото: Правительство Вологодской области

Музей разместится в главном здании Вологодской областной картинной галереи на улице Мира, 34. В день открытия запланированы показательные выступления чемпионов Европы и мира по ушу, творческих коллективов и легендарных шаолиньских монахов. Открытие приурочено к Международному дню диалога между цивилизациями. Ранее Вологодская область активно развивала международное сотрудничество, подписав на ПМЭФ-2026 соглашения с Киргизией и другими партнерами.

Кирилл Конторщиков

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