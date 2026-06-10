Очистку стоков Нижегородской станции аэрации вывели на проектные показатели
На Нижегородской станции аэрации очистка стоков после первого этапа модернизации выведена на проектные показатели. АО «Объединенный коммунальный оператор» завершает пусконаладочные работы биологических процессов очистки, сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото: АО «ОКО»
По словам главного технолога НСА Сергея Лукова, в пяти реконструированных аэротенках количество микроорганизмов достигает 20 видов. Он добавил, что из семи показателей все укладываются в норматив информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям и соответствуют комплексному экологическому разрешению. «По результатам многочисленных проб выявлены показатели, которые улучшены в два раза и более от нормативов», — заявил господин Луков.
Как писал «Ъ-Приволжье», ОКО продолжает судебные разбирательства с подрядчиком реконструкции первой очереди нижегородских очистных — ФАУ «Роскапстрой». Проект второй очереди в начале июня прошел госэкспертизу, контракт на выполнение работ заключили с компанией «СоюзДонСтрой» почти за 20 млрд руб.