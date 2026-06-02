Проект II очереди реконструкции нижегородских очистных прошел госэкспертизу

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект второй очереди реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА). По данным АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода), проект предусматривает обновление находящихся на станции 60 сооружений.

Среди них семь аэротенков, шесть вторичных отстойников, четыре первичных отстойника. Также проектом предусмотрено строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания.

После завершения второго этапа на НСА должна полностью измениться технология обработки осадка. Она будет включать двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. В ОКО пояснили, что это позволит уйти от устаревшей технологии размещения илового осадка на специальных площадках для высыхания и последующего размещения на полигоне.

После завершения реконструкции НСА иловые карты и полигон очистных сооружений планируется поэтапно рекультивировать.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на вторую очередь реконструкиции НСА получило ООО «СоюзДонстрой». Договор на первую очередь был заключен с ФАУ «Роскапстрой», и сейчас ОКО расторгает его в одностороннем порядке. Подрядчик пытается оспорить это в суде. «Роскапстрой» также пытался заблокировать конкурсные процедуры на вторую очередь.

Андрей Репин