В Красноярском крае площадь лесных пожаров приблизилась к 5 тыс. га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае по состоянию на утро 10 июня превысила 4,7 тыс. га. За сутки рост составил 1,2 тыс. га, сообщает лесопожарный центр региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным учреждения, в регионе действуют 45 пожаров. Очаги возгорания зафиксированы в 10 округах края, угрозы населенным пунктам нет.
По данным Среднесибирского УГМС, 11 июня в Красноярском крае температура воздуха прогреется до +34 градусов, ожидается высокая пожарная опасность IV класса.