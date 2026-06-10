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В Красноярском крае площадь лесных пожаров приблизилась к 5 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае по состоянию на утро 10 июня превысила 4,7 тыс. га. За сутки рост составил 1,2 тыс. га, сообщает лесопожарный центр региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным учреждения, в регионе действуют 45 пожаров. Очаги возгорания зафиксированы в 10 округах края, угрозы населенным пунктам нет.

По данным Среднесибирского УГМС, 11 июня в Красноярском крае температура воздуха прогреется до +34 градусов, ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

Александра Стрелкова

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