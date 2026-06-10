В Красноярском крае площадь лесных пожаров приблизилась к 5 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае по состоянию на утро 10 июня превысила 4,7 тыс. га. За сутки рост составил 1,2 тыс. га, сообщает лесопожарный центр региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным учреждения, в регионе действуют 45 пожаров. Очаги возгорания зафиксированы в 10 округах края, угрозы населенным пунктам нет.

По данным Среднесибирского УГМС, 11 июня в Красноярском крае температура воздуха прогреется до +34 градусов, ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

Александра Стрелкова