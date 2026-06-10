В Вологде продолжаются поиски утонувшего 17-летнего подростка

В Вологде продолжаются поиски 17-летнего подростка, который, предположительно, утонул во время купания в реке Вологде. Трагический инцидент произошел вечером 9 июня в районе парка Мира.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы от очевидцев около 19:30. По предварительной информации, молодой человек исчез под водой во время купания.

На место были направлены сотрудники полиции и спасатели. Несмотря на проведенные поисковые работы, обнаружить тело подростка в тот же день не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Вологодской области, поисковая операция будет продолжена 10 июня.

Матвей Николаев