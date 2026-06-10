В Свердловской области начали выдачу новых госномеров с кодом «166»

Госавтоинспекция Свердловской области с 10 июня начала выдачу государственных регистрационных знаков с новым региональным кодом — «166». Торжественная церемония открытия новой серии прошла в Екатеринбурге в регистрационном подразделении на ул. 3 Интернационала, 15, рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Первыми владельцами новых номеров стали Роман Марьяненко и Евгений Северьянов. Знаки им лично вручил начальник подразделения Александр Горнеев вместе с памятными подарками.

Комбинации букв и цифр в действующих сериях закончились, поэтому было решено ввести дополнительный код. «Выдача знаков с кодом "166" производится при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, а также при внесении изменений в регистрационные данные. Номера с кодами "66", "96" и "196" сохраняют юридическую силу и замене не подлежат»,— сообщил инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции региона Николай Зубрилов.

Изначально, в 1993 году, Свердловской области был присвоен код региона «66». В 2006 году в обращение ввели дополнительный код «96», а в 2013 году — «196». О введении нового кода стало известно в 2025 году.

Ирина Пичурина